Piacenza si mobilita per Gaza | tre giorni di eventi tra arte diritti e solidarietà internazionale

Piacenza si prepara a tre giorni di eventi dedicati alla causa di Gaza. Da martedì a giovedì, la città si riempirà di incontri, mostre e iniziative per sostenere la campagna solidale 100×100 Gaza. L’obiettivo è coinvolgere la comunità e raccogliere fondi destinati a progetti a lungo termine nella Striscia. La mobilitazione coinvolge artisti, associazioni e cittadini, tutti uniti per mostrare solidarietà e attenzione verso una delle zone più colpite.

Piacenza si prepara ad accogliere "PrimaPersona Plurale: All Eyes on Humanity", tre giorni di incontri e iniziative dedicate alla campagna solidale 100×100 Gaza, dal 13 al 15 febbraio, con l'obiettivo di sensibilizzare e raccogliere fondi per sostenere progetti a medio e lungo termine nella Striscia di Gaza. L'iniziativa, promossa in collaborazione con From the River to PC, i circoli Arci Rathaus e Belleri, la cooperativa Infrangibile, e l'impresa formativa Stampone, mira a mantenere alta l'attenzione sui diritti umani e sulle complesse dinamiche internazionali. Si sottolinea come le difficoltà affrontate da altre popolazioni possano riflettersi, in modo spesso inatteso, sulla qualità della vita e sulle comodità delle società occidentali.

