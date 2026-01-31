Phisikk du role – Fenomenologia del Centro tra correnti tentativi e un futuro tutto da scrivere

Da formiche.net 31 gen 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Da oggi, si apre un nuovo capitolo nel panorama politico italiano. La Diretrice di Formiche.net ha annunciato che dedicherà un’attenzione speciale ai movimenti all’interno del Centro, in vista delle prossime elezioni. Un osservatorio temporaneo per seguire da vicino le dinamiche e le eventuali scosse che potrebbero cambiare gli equilibri politici.

Vorrei chiedere alla Direttora di Formiche.net di riservare nel prossimo tempo che andrà da adesso alle prossime elezioni politiche, un osservatorio temporaneo sui movimenti interni all’area del Centro. Non parliamo di bradisismi o di agitazioni telluriche che tanto ci affliggono e ci preoccupano come italiani residenti in territori che però non si limitano soltanto, ahinoi, a quelli del Centro Italia; parliamo invece di quell’altro Centro, non meno travagliato, che si snoda dal bandolo morbido della Destra a quello, altrettanto soffice, della Sinistra. Lo so che per alcuni lettori l’osservatorio potrebbe trovare naturale accoglienza nel più ampio contenitore televisivo di “Chi l’ha visto?” su Rai 3, ma inviterei gli schizzinosi a non storcere il naso e a spendere qualche breve riflessione. 🔗 Leggi su Formiche.net

phisikk du role 8211 fenomenologia del centro tra correnti tentativi e un futuro tutto da scrivere

© Formiche.net - Phisikk du role – Fenomenologia del Centro, tra correnti, tentativi e un futuro tutto da scrivere

Approfondimenti su Phisikk du role

Phisikk du role – La famiglia del bosco, il bidet e le cold news 2025

Phisikk du role – Le parole di zio Sam

In questa intervista, John Bolton, ex consigliere per la sicurezza di Trump, affronta il tema dell’affaire Groenlandia.

Qui trovi una selezione di aggiornamenti, post social e video sullo stesso argomento.

Ultime notizie su Phisikk du role

Phisikk du role – Fenomenologia di SanremoUmberto Eco nel suo Diario Minimo profetizzava la lettura della storia italiana attraverso i testi di Sanremo. Il grande, immaginifico e pluriverso intellettuale, che già nel 1961, con la ... formiche.net

Phisikk du role – Fenomenologia di Clemente MastellaNel 1961 andava in libreria un saggio prezioso che rompeva il circuito iniziatico degli addetti ai lavori facendo conoscere la semiologia ad una platea assai più larga. Parlo della Fenomenologia di ... formiche.net

La ricerca mostra altri articoli e contenuti video sullo stesso argomento informativo.