Phisikk du role – Fenomenologia del Centro tra correnti tentativi e un futuro tutto da scrivere
Da oggi, si apre un nuovo capitolo nel panorama politico italiano. La Diretrice di Formiche.net ha annunciato che dedicherà un’attenzione speciale ai movimenti all’interno del Centro, in vista delle prossime elezioni. Un osservatorio temporaneo per seguire da vicino le dinamiche e le eventuali scosse che potrebbero cambiare gli equilibri politici.
Vorrei chiedere alla Direttora di Formiche.net di riservare nel prossimo tempo che andrà da adesso alle prossime elezioni politiche, un osservatorio temporaneo sui movimenti interni all’area del Centro. Non parliamo di bradisismi o di agitazioni telluriche che tanto ci affliggono e ci preoccupano come italiani residenti in territori che però non si limitano soltanto, ahinoi, a quelli del Centro Italia; parliamo invece di quell’altro Centro, non meno travagliato, che si snoda dal bandolo morbido della Destra a quello, altrettanto soffice, della Sinistra. Lo so che per alcuni lettori l’osservatorio potrebbe trovare naturale accoglienza nel più ampio contenitore televisivo di “Chi l’ha visto?” su Rai 3, ma inviterei gli schizzinosi a non storcere il naso e a spendere qualche breve riflessione. 🔗 Leggi su Formiche.net
In questa intervista, John Bolton, ex consigliere per la sicurezza di Trump, affronta il tema dell’affaire Groenlandia.
