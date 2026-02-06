Phisikk du role – Il mistero della Giorgia Cherubina

Bruno Valentinetti, sacrestano e artista autodidatta, ha dipinto il volto di Giorgia Meloni su un mezzo busto nella basilica di San Lorenzo in Lucina. Se non fosse intervenuto con la sua vena creativa, probabilmente avrebbe passato gli ultimi anni della sua vita nell’oblio, circondato dall’incenso e dalla memoria di un passato artistico. Invece, grazie alla sua passione, il suo nome e il suo lavoro restano impressi tra le mura della chiesa romana.

Se Bruno Valentinetti, sacrestano e artista autodidatta, non avesse proceduto, con la vampata creativa che si addice al pittore di razza, ad ornare con il volto di Giorgia Meloni il mezzo busto angelico nella basilica di San Lorenzo in Lucina, per tornare ad ornare la cappella dedicata a re Umberto II, avrebbe (ahilui!)passato gli ultimi anni della sua vita di ottantatreenne circonfuso forse dall'incenso dei turiboli ma anche da un oblio irreparabile. E ingiusto, perché il signor Valentinetti ha talento da vendere, eccome, e non solo nell'arte pittorica, ma anche in quella della comunicazione, coltivata con apprezzabili nascondimenti, omissioni, ammissioni parziali, preparazioni di attese del colpo di scena finale.

