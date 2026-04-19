Pezeshkian Trump non può negare all’Iran diritto a beneficiare del nucleare

Un rappresentante iraniano ha dichiarato che l’ex presidente degli Stati Uniti non ha il potere di negare all’Iran il diritto di sviluppare tecnologie nucleari. La frase si riferisce alle affermazioni di un ex presidente statunitense che ha negato alcune prerogative dell’Iran in materia nucleare. La discussione si inserisce nel contesto delle tensioni tra Teheran e Washington riguardo alle attività nucleari iraniane.

ROMA (ITALPRESS) – “Trump non ha il diritto di negare i diritti a un popolo o di affermare che l’Iran non può beneficiare dei suoi diritti nucleari”. Così il presidente iraniano, Masoud Pezeshkian, tornando a rivendicare, secondo quanto riporta Al Jazeera, il “diritto del popolo iraniano” a beneficiare del nucleare. “Le dichiarazioni del nemico sulla distruzione della nostra civiltà e sul ritorno dell’Iran all’età della pietra rivelano le intenzioni e gli obiettivi degli aggressori”, sottolinea Pezeshkian, evidenziando come “il nemico non è riuscito a raggiungere i suoi obiettivi, ha violato il diritto internazionale e ha attaccato infrastrutture, scuole e ospedali”.🔗 Leggi su Ildenaro.it Leone XIV su Trump: “La minaccia contro l’Iran non è accettabile, tornare al tavolo negoziale” Notizie correlate Trump: “Israele è un grande alleato a differenza di altri”. Pezeshkian: “Usa non possono privarci del diritto nucleare””Una riunione ristretta del gabinetto del premier israeliano, Benjamin Netanyahu, discute oggi “i preparativi per la possibilità dell’interruzione... Il presidente iraniano Pezeshkian: "Trump non può privarci del nucleare"Il presidente iraniano, Masoud Pezeshkian, torna a rivendicare il «diritto del popolo iraniano» a beneficiare del nucleare . Aggiornamenti e contenuti dedicati Temi più discussi: Pezeshkian Trump non può negare all’Iran diritto a beneficiare del nucleare; Trump: 'L'Iran ha accettato di sospendere programma nucleare'; Ghalibaf: Accordo con gli USA ancora lontano; Pezeshkian, 'a nome dell'Iran condanno l'insulto al Papa'. Pezeshkian: Trump non può privarci del nucleare, chi è lui?Roma, 19 apr. (askanews) – Trump sostiene che l’Iran non possa avvalersi dei propri diritti in materia nucleare, ma non specifica per quale reato. Chi è lui per privare una nazione dei propri diritti ... askanews.it Pezeshkian Trump non può negare all'Iran diritto a beneficiare del nucleareROMA (ITALPRESS) – Trump non ha il diritto di negare i diritti a un popolo o di affermare che l’Iran non può beneficiare dei suoi ... iltempo.it Il presidente iraniano Masoud Pezeshkian attacca le posizioni degli Stati Uniti sul nucleare. “Il presidente degli Stati Uniti afferma che l'Iran non dovrebbe usare il suo potere nucleare, ma non spiega di quale crimine si tratti. Qual è la sua posizione nel mond - facebook.com facebook Il presidente iraniano Masoud #Pezeshkian attacca le posizioni degli #StatiUniti sul #nucleare. “Il presidente degli #USA afferma che l'Iran non dovrebbe usare il suo potere nucleare, ma non spiega di quale crimine si tratti. Qual è la sua posizione nel mond x.com