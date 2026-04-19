Petrolio in fumo 50 miliardi di greggio in 50 giorni di conflitto
Negli ultimi cinquanta giorni di conflitto in Iran, circa 50 miliardi di barili di petrolio sono stati bruciati. Se la guerra dovesse terminare immediatamente, le ripercussioni sull’industria petrolifera si farebbero sentire nel lungo termine. La perdita di greggio in così breve tempo ha già avuto effetti significativi sul mercato globale. La situazione evidenzia come i conflitti possano influenzare rapidamente la disponibilità e il prezzo delle risorse energetiche.
Dovesse finire oggi stesso, la guerra in Iran avrebbe già lasciato conseguenze durature sull'industria petrolifera. Dall'inizio del conflitto alla fine di febbraio, il mondo ha perso oltre 50 miliardi di dollari di petrolio greggio, in termini di mancata produzione, in soli 50 giorni. La stima è di alcuni analisti interpellati da Reuters. Si tratta di oltre 500 milioni di barili di greggio eliminati dal mercato globale, secondo i dati di Kpler (nota piattaforma di dati sull'energia) la più grande interruzione dell'approvvigionamento energetico nella storia moderna. Per realizzare meglio che cosa significa, basti pensare che questo quantitativo di petrolio è quello consumato dai viaggi su strada di tutto il mondo per 11 giorni.🔗 Leggi su Ilgiornale.it
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