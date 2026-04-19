Petrolio in fumo 50 miliardi di greggio in 50 giorni di conflitto

Negli ultimi cinquanta giorni di conflitto in Iran, circa 50 miliardi di barili di petrolio sono stati bruciati. Se la guerra dovesse terminare immediatamente, le ripercussioni sull’industria petrolifera si farebbero sentire nel lungo termine. La perdita di greggio in così breve tempo ha già avuto effetti significativi sul mercato globale. La situazione evidenzia come i conflitti possano influenzare rapidamente la disponibilità e il prezzo delle risorse energetiche.