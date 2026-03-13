In Europa le borse sono in calo mentre Wall Street mostra segni di debolezza, contemporaneamente il prezzo del petrolio registra un aumento. In due settimane di conflitto si sono persi circa 1.162 miliardi di valore. Dopo le dichiarazioni di Khamenei sulla volontà di mantenere chiuso lo stretto di Hormuz, il petrolio continua a salire, alimentando le tensioni sui mercati energetici.

In due settimane di guerra in fumo 1.162 miliardi per le Borse europee ++In quindici giorni l'indice Stoxx 600 in calo del 6% (ANSA) - MILANO, 13 MAR - In due settimane di guerra le Borseeuropee hanno bruciato oltre 1.100 miliardi di euro dicapitalizzazione.Lo stoxx 600, l'indice che raggruppa i principali titoliquotati sui mercati azionari europei, in quindici giorni haregistrato un calo 6%, scendendo a 595,85 punti e bruciandocomplessivamente 1.162 miliardi di capitalizzazione. Nellaseduta odierna l'indice ha chiuso in calo dello 0,5%, mandandoin fumo poco più di 90 miliardi. (ANSA). LEvar jspPage = 'wires'; function cambia(ImageName,ImageFile){ ImageName. 🔗 Leggi su Xml2.corriere.it

© Xml2.corriere.it - Borse in diretta, prezzo petrolio 13 marzo | Europa in rosso con Wall Street, corre il petrolio. In due settimane di guerra in fumo 1.162 miliardi

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Ennesima dimostrazione che l’europa non ha capito un belino. Dati dal @wsjopinion @wallstreetitalia.it @automoto_it e altri. - facebook.com facebook