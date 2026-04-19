Durante il CinemaCon a Las Vegas, il comico Pete Davidson è stato visto con le braccia quasi prive di tatuaggi, segnando un cambiamento evidente rispetto al passato. Si parla di una somma di circa 200.000 dollari spesa per cancellare alcuni dei tatuaggi che adornavano il suo corpo. La sua trasformazione ha attirato l’attenzione di numerosi presenti, mentre il comico si è presentato in pubblico con un aspetto diverso dal solito.

Il volto pubblico di Pete Davidson è radicalmente cambiato dopo che il comico è apparso a Las Vegas durante il CinemaCon, mostrando braccia quasi prive di inchiostro. Il processo di rimozione dei tatuaggi, iniziato intorno al 2020, ha richiesto un investimento economico di circa 200.000 dollari e diversi anni di trattamenti laser dolorosi per cancellare i disegni che un tempo coprivano gran parte del suo corpo. Un percorso fisico e finanziario tra dolore e necessità professionale. La decisione di sottoporre la propria pelle a interventi così invasivi non è stata solo estetica, ma strettamente legata alla carriera cinematografica dell’attore....🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Pete Davidson: 200.000 dollari e dolore per cancellare il passato

Pete Davidson REMOVES All His Tattoos! The Real Cost Behind Erasing 200 Inks!

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