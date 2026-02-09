Perché Lindsey Vonn guadagnerà 200.000 dollari dopo la caduta alle Olimpiadi? Cos’è il rivoluzionario fondo Stevens

Lindsey Vonn si è fatta male durante la discesa libera alle Olimpiadi di Milano Cortina 2026. Dopo solo una decina di secondi di gara, la campionessa americana è caduta rovinosamente sul primo salto, colpendo con il volto e il fianco destro sul manto nevoso. La caduta ha suscitato preoccupazione, ma ora si scopre che Vonn potrebbe percepire 200.000 dollari grazie a un nuovo fondo rivoluzionario chiamato Stevens.

L’avventura di Lindsey Vonn alle Olimpiadi Invernali di Milano Cortina 2026 è durata soltanto una dozzina di secondi, perché la ribattezzata Wonder Woman è caduta sul primo salto dell’Olympia delle Tofane in occasione della discesa libera, andando a picchiare violentemente con il volto e il fianco destro sul manto nevoso. La fuoriclasse statunitense è stata condotta in elicottero al punto soccorso, poi è stata trasportata in ambulanza all’ospedale di Cortina d’Ampezzo e infine è stata trasferita in elisoccorso a Treviso. Il primo bollettino medico ha parlato di una frattura alla gamba sinistra e di un intervento chirurgico condotto nel pomeriggio, poi in serata è emersa la notizia che la 41enne è in terapia intensiva ma non in pericolo di vita. 🔗 Leggi su Oasport.it

