Come funziona il fondo che garantisce 200.000 dollari agli atleti infortunati come Lindsey Vonn

Lindsey Vonn ha appena vissuto un momento difficile durante gli allenamenti a poche settimane dall’inizio dei Giochi Invernali di Milano Cortina 2026. La campionessa americana si è infortunata, mettendo in discussione la sua presenza all’appuntamento olimpico. Intanto, si fa strada il fondo che protegge gli atleti infortunati, garantendo fino a 200.000 dollari a chi si rompe durante la carriera. Un sistema che potrebbe fare la differenza per chi, come Vonn, rischia di perdere tutto a causa di un incidente.

Un episodio di grande impatto caratterizza l’avvio dei Giochi Invernali di Milano Cortina 2026: Lindsey Vonn, reduce da una settimana di allenamenti difficili, è coinvolta in una caduta durante la discesa libera sull’Olympia delle Tofane. L’incidente ha richiesto interventi rapidi e una gestione sanitaria articolata, sottolineando le dinamiche di sicurezza e di assistenza a livello mondiale per gli atleti d’élite. La fuoriclasse americana è precipitata al primo salto, con un impatto forte sul volto e sul fianco destro. Il soccorso è stato immediato: inizialmente elicottero al punto di soccorso, poi trasporto in ambulanza verso l’ospedale di Cortina d’Ampezzo e, infine, trasferimento in elisoccorso a Treviso. 🔗 Leggi su Mondosport24.com

Lindsey Vonn si è fatta male durante la discesa libera alle Olimpiadi di Milano Cortina 2026.

Quello di Lindsey Vonn poteva essere il più grande comeback della storia dello sport, ma dopo l’infortunio di Crans-Montana partecipare alle Olimpiadi è stato insensato. A cura di Jvan Sica facebook

La sciatrice statunitense Lindsey Vonn è monitorata nel reparto di terapia intensiva dell'ospedale Ca' Foncello di Treviso dopo la brutta caduta nella discesa libera olimpica femminile a Cortina d'Ampezzo. Lo riferisce una fonte al Guardian. La campionessa x.com