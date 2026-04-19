Inizia con entusiasmo l’edizione 2026 dei Campionati Europei di sollevamento pesi, che si tengono a Batumi, in Georgia. La giornata si apre con una grande soddisfazione per l’Italia, grazie alla vittoria della campionessa nella categoria dei -48 kg. La atleta ha conquistato il titolo europeo, portando a casa una medaglia d’oro in una gara molto combattuta. La competizione continuerà nelle prossime giornate con altre categorie e atleti.

Si aprono nel segno marcatissimo dell’Italia i Campionati Europei 2026 di sollevamento pesi, competizione da oggi in scena sulla pedana di Batumi, in Georgia. Giulia Imperio ha infatti vinto nettamente nella categoria non olimpica -49 kg, dettando legge in entrambi i segmenti. Non un inizio facile per l’azzurra che, nello strappo, ha commesso due errori nelle prime due uscite, dove aveva provato a tirare su 77 kg. Poi, spalle al muro, la nostra portacolori ha aumentato il carico di una unità, eseguendo l’alzata valida di 78 kg, la migliore del lotto e di una lunghezza superiore alle dirette avversarie Katerina Malaschuck, Boyana Kostadinova e Ezgi Klic, tutte fermatesi a quota 77 kg.🔗 Leggi su Oasport.it

© Oasport.it - Capolavoro Giulia Imperio! Campionessa d’Europa di sollevamento pesi nei -48 kg

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