Pesaro sgomberati i senzatetto accampati con i materassi accanto alla sede dei vigili

A Pesaro, gli agenti della polizia locale hanno effettuato uno sgombero sotto i porticati condominiali di via Mario Del Monaco, dove alcuni senzatetto avevano allestito un accampamento con materassi. Le persone erano presenti di notte, vicino alla sede delle forze dell’ordine, e sono state invitate a lasciare la zona. L’intervento si è svolto senza incidenti e ha portato alla rimozione di tutto il materiale presente sull’area.

PESARO Sotto i porticati condominiali di via Mario Del Monaco gli agenti della polizia locale hanno sgomberato dei senzatetto, che dormivano ogni notte a pochi metri dalla sede del loro comando. Da un paio di mesi, c'erano almeno due persone senza fissa dimora che ogni notte bivaccavano, sistemando materassi, sacchi a pelo e coperte negli spazi al riparo tra l'ingresso degli uffici e le abitazioni. Due almeno le persone fisse, come riferiscono i residenti, che alcune volte diventavano quattro o più. «Avevo segnalato la situazione ai servizi sociali, vigili urbani e polizia - racconta Marco Cadeddu, noto tour operator che abita...🔗 Leggi su Corriereadriatico.it © Corriereadriatico.it - Pesaro, sgomberati i senzatetto accampati con i materassi accanto alla sede dei vigili Notizie correlate Sgomberati i capannoni vicino alla ferrovia usati dai senzatettoSgomberati i capannoni occupati abusivamente in via Prospero Finzi (Greco), all'interno di un'area ferroviaria. Via gli accampati abusivi al parco. Messo a rischio il progetto della Cri. Gallarate, tra gli sgomberati persone con un lavoro a basso redditoLe tende sono sparite all’alba, smontate in fretta, i pochi effetti personali raccolti in sacchi e borse.