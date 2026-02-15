Via gli accampati abusivi al parco Messo a rischio il progetto della Cri Gallarate tra gli sgomberati persone con un lavoro a basso reddito

All’alba, le tende degli accampati abusivi sono state smontate di corsa, mettendo in difficoltà il progetto della Croce Rossa. Tra gli sgomberati ci sono anche persone con un lavoro a basso reddito, che rischiano di perdere un punto di riferimento importante. I residenti avevano segnalato la presenza di tende e persone nel parco, preoccupati per la sicurezza e il decoro della zona. La polizia ha intervenuto per eseguire lo sgombero, raccogliendo gli effetti personali e lasciando il posto vuoto.

Le tende sono sparite all'alba, smontate in fretta, i pochi effetti personali raccolti in sacchi e borse. Al Parco Marinai d'Italia resta solo il segno sull'erba, qualche cartone umido, il ricordo silenzioso di chi, fino a ieri, aveva trovato lì un riparo di fortuna. La Polizia Locale di Gallarate ha sgomberato uno dei nuclei di persone senza fissa dimora che vivevano ai margini del parco, in un angolo laterale attorno al pozzo dell'acqua tra via Pietro da Gallarate e il parcheggio del supermercato "Malpensa 1". Un punto defilato, quasi nascosto, scelto per non dare nell'occhio. Per sopravvivere senza disturbare.