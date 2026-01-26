Sgomberati i capannoni vicino alla ferrovia usati dai senzatetto
Nella zona di via Prospero Finzi (Greco), all’interno di un’area ferroviaria, sono stati rimossi i capannoni occupati abusivamente. L’intervento mira a ripristinare la sicurezza e a garantire il rispetto delle normative vigenti, contribuendo a migliorare la fruibilità dello spazio pubblico e a prevenire situazioni di illegalità.
Sgomberati i capannoni occupati abusivamente in via Prospero Finzi (Greco), all'interno di un'area ferroviaria. L'intervento è stato effettuato dalla polizia nella mattinata di lunedì 26 gennaio. Lo segnalano i consiglieri comunali della Lega Samuele Piscina e Silvia Sardone. “Il risultato di un grande lavoro portato avanti con determinazione”, commentano i due leghisti: “Abbiamo attivato gli enti preposti, svolto sopralluoghi e mantenuto un confronto con Rete ferroviaria italiana e le forze dell'ordine. Ora Rfi provvederà a mettere in sicurezza gli stabili sgomberati, garantendo la sorveglianza”.🔗 Leggi su Milanotoday.it
