Perrotta a Piacenza | il viaggio teatrale tra Modugno e l’Italia

Lo scorso giovedì 16 aprile, nella sala della XNL di Piacenza, è andato in scena lo spettacolo teatrale intitolato Nel blu, interpretato da Mario Perrotta. L’evento si è concentrato sulla storia e l’identità dell’Italia, offrendo al pubblico un momento di riflessione attraverso il racconto e la rappresentazione scenica. La serata ha visto la partecipazione di un pubblico interessato a esplorare tematiche legate al passato e alla cultura nazionale.

Lo scorso giovedì 16 aprile, la sala della XNL Piacenza ha accolto Mario Perrotta per una rappresentazione teatrale intitolata Nel blu, un momento di riflessione profonda sulla storia e l’identità del nostro Paese. L’evento si è inserito nel più ampio progetto culturale denominato Oltre le nuvole (Beyond the Clouds), coordinato dalla direzione artistica di Paola Pedrazzini, che propone un trittico di teatro contemporaneo focalizzato sul tema delle nuvole come simbolo dell’esistenza umana. Il legame tra biografia e trasformazione sociale del dopoguerra. La serata piacentina non è stata solo uno spettacolo, ma un viaggio attraverso la memoria collettiva, partendo da una chiave di lettura curatoriale proposta da Pedrazzini.🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Perrotta a Piacenza: il viaggio teatrale tra Modugno e l’Italia Notizie correlate Domenico Modugno, “Volare” e l’Italia che cambia: Mario Perrotta in scena con "Nel blu"Giovedì 12 febbraio al Teatro Comunale di Russi va in scena Nel blu - avere tra le braccia tanta felicità, uno spettacolo di e con Mario Perrotta,... Leggi anche: L’omaggio di Perrotta a Domenico Modugno Aggiornamenti e dibattiti Temi più discussi: Nel blu di Mario Perrotta incanta Xnl Piacenza; Nel Blu a Piacenza: Mario Perrotta racconta Domenico Modugno a Palazzo XNL; A Xnl Nel blu, Mario Perrotta racconta Domenico Modugno; Futuro Nazionale, in piazza la campagna Tolleranza zero e il tesseramento. Perrotta a XNL con il suo Modugno, ritratto polifonico di un uomo che insegnò a volarePerrotta abbraccia XNL con il suo Modugno, ritratto polifonico di un uomo che insegnò a volare - Da domani nessuno mi chiamerà più per fare l’attore. Lo ... piacenzasera.it Nel blu di Perrotta incanta XNL Piacenza: racconto potente sull’identità italianaNel blu di Mario Perrotta incanta XNL Piacenza. Un racconto potente sull’identità italiana – Grande successo di pubblico e partecipazione emotiva per ... piacenzasera.it Il racconto dello spettacolo di Mario Perrotta a XNL Piacenza dedicato a Domenico Modugno - facebook.com facebook