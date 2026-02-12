L’omaggio di Perrotta a Domenico Modugno

Questa sera al teatro comunale di Russi va in scena uno spettacolo dedicato a Domenico Modugno. Mario Perrotta porta in scena “Nel blu. avere tra le braccia tanta felicità”, uno spettacolo che ripercorre la nascita della canzone italiana moderna, partendo proprio dalla figura di Modugno e dal suo successo più famoso, “Nel blu dipinto di blu”. Perrotta interpreta e racconta questa storia, facendo rivivere l’atmosfera di quegli anni e il peso di un’epoca che ha cambiato la musica italiana.

Al teatro comunale di Russi va in scena oggi ’Nel blu. avere tra le braccia tanta felicità’, uno spettacolo di e con Mario Perrotta (foto), con cui l’autore e interprete attraversa la nascita della canzone italiana moderna passando dalla figura di Domenico Modugno e da Nel blu dipinto di blu (Volare) come detonatore simbolico. Un viaggio teatrale dentro un momento storico in cui l’Italia cambia pelle — dal dopoguerra al boom — e con lei cambia il modo di cantare, parlare, sognare. Perrotta, considerato una delle voci più significative del panorama teatrale italiano, con ’Nel blu. avere tra le braccia tanta felicità’ ha vinto il Premio Ubu 2025 come Miglior Progetto Sonoro o Musiche Originali. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

