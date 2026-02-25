Laura Pausini fa il pieno di gaffe a Sanremo | dal doppio senso con il microfono alla farfallina di Belen

Laura Pausini ha commesso diverse gaffe a Sanremo 2026, causate dalla sua naturale spontaneità. Ha pronunciato un doppio senso sul microfono e ha fatto riferimento alla farfallina di Belen, sorprendendo il pubblico e i social. Questi episodi hanno attirato l’attenzione immediata degli spettatori, che hanno condiviso rapidamente i momenti più divertenti. La cantante ha reagito con spontaneità, senza rendersene conto, lasciando il pubblico senza parole. La serata si chiude con un sorriso.

