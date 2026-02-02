Nave in difficoltà al largo soccorso da equipaggi dei vigili del fuoco e della Capitaneria di Porto

Questa mattina, i vigili del fuoco e la Capitaneria di Porto sono intervenuti per salvare un piccolo natante nel porto di Termoli. L’imbarcazione, ormeggiata nell’area tecnica, aveva iniziato a imbarcare acqua rapidamente. I soccorritori sono arrivati in fretta e hanno messo in salvo l’equipaggio, impedendo che la situazione peggiorasse. Nessuno è rimasto ferito.

Un piccolo natante ormeggiato nell'area tecnica del porto turistico di Termoli è stato salvato ieri mattina, domenica 1° febbraio 2026, dopo che aveva iniziato a imbarcare acqua con velocità preoccupante. L'allarme è scattato poco prima delle 8.30, quando il personale del porto ha notato che l'imbarcazione, già parzialmente affondata, era in grave pericolo di affondamento completo. La situazione ha richiesto un intervento immediato da parte delle forze di soccorso locali. Il Comando provinciale dei Vigili del Fuoco di Campobasso ha attivato il distaccamento di Termoli, che ha inviato sul posto un'autopompaserbatoio e un modulo antincendio.

