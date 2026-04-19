Perdersi nel traffico per ritrovare la direzione | sul palco lo spettacolo In-auto
Martedì 28 aprile alle 21, al Teatro G. Testori si terrà lo spettacolo “In-auto. Racconti, silenzi e deviazioni”. L’evento rappresenta la vita quotidiana attraverso la metafora del traffico e del viaggio in auto, offrendo uno sguardo sulla routine e sui momenti di silenzio che la caratterizzano. Lo spettacolo si concentra sulla narrazione di storie che si svolgono nel contesto di un viaggio in auto, senza aggiungere interpretazioni o opinioni.
Martedì 28 aprile alle 21, al Teatro G. Testori, va in scena “In-auto. Racconti, silenzi e deviazioni”, uno spettacolo che racconta la quotidianità attraverso una metafora semplice e potente: la vita vista dal sedile di un’auto, in mezzo al traffico.In un mondo che corre senza sosta, lo.🔗 Leggi su Forlitoday.it
Notizie correlate
Leggi anche: Teatro, al via lo spettacolo ‘Siblings’: protagonisti sul palco artisti e persone con disabilità
A Novara Elio torna sul palco del Coccia con lo spettacolo "Quando un musicista ride"Sabato 7 febbraio, alle 21, e domenica 8, alle 16, Elio torna sul palco del Teatro Coccia di Novara con lo spettacolo "Quando un musicista ride".