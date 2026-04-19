Perdersi nel traffico per ritrovare la direzione | sul palco lo spettacolo In-auto

Martedì 28 aprile alle 21, al Teatro G. Testori si terrà lo spettacolo “In-auto. Racconti, silenzi e deviazioni”. L’evento rappresenta la vita quotidiana attraverso la metafora del traffico e del viaggio in auto, offrendo uno sguardo sulla routine e sui momenti di silenzio che la caratterizzano. Lo spettacolo si concentra sulla narrazione di storie che si svolgono nel contesto di un viaggio in auto, senza aggiungere interpretazioni o opinioni.