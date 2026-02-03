A Novara Elio torna sul palco del Coccia con lo spettacolo Quando un musicista ride

Elio torna a esibirsi a Novara. Sabato sera e domenica pomeriggio il musicista porta sul palco del Teatro Coccia il suo nuovo spettacolo,

Sabato 7 febbraio, alle 21, e domenica 8, alle 16, Elio torna sul palco del Teatro Coccia di Novara con lo spettacolo "Quando un musicista ride".L'evento è inserito nella rassegna Varietà della stagione Prospettive 20252026. Biglietti dai 19 ai 38 euro.Lo spettacoloGiocare e ridere con la musica.🔗 Leggi su Novaratoday.it

Elio torna al Teatro Municipale di Piacenza con uno spettacolo che unisce musica e umorismo.

