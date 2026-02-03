A Novara Elio torna sul palco del Coccia con lo spettacolo Quando un musicista ride
Elio torna a esibirsi a Novara. Sabato sera e domenica pomeriggio il musicista porta sul palco del Teatro Coccia il suo nuovo spettacolo,
Sabato 7 febbraio, alle 21, e domenica 8, alle 16, Elio torna sul palco del Teatro Coccia di Novara con lo spettacolo "Quando un musicista ride".L'evento è inserito nella rassegna Varietà della stagione Prospettive 20252026. Biglietti dai 19 ai 38 euro.Lo spettacoloGiocare e ridere con la musica.🔗 Leggi su Novaratoday.it
Approfondimenti su Elio Novara
Elio arriva alla ChorusLife Arena con lo spettacolo “Quando un musicista ride”
"Quando un musicista ride", Elio torna al Municipale con uno spettacolo di risate e musica
Elio torna al Teatro Municipale di Piacenza con uno spettacolo che unisce musica e umorismo.
La pagina raccoglie link, post e video provenienti da piattaforme online.
Portici. Novara. - facebook.com facebook
Il modulo consente di cercare aggiornamenti e video relativi alla notizia pubblicata.