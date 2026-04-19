Un referendum recente ha riacceso il confronto politico nel centrosinistra, creando una divisione nel fronte della maggioranza. Un esponente del Partito Democratico ha sottolineato la necessità di costruire un’alternativa di governo, evidenziando come l’evento abbia riattivato le energie di quella parte politica. La discussione si concentra ora sulle prospettive future e sulla possibilità di un cambiamento nel panorama politico attuale.

Un referendum che rimette in moto il centrosinistra e apre una crepa nel racconto granitico della maggioranza. L’alta affluenza, il protagonismo dei giovani e un esito che pesa più sul piano politico che su quello formale diventano, per il Partito democratico, il punto di ripartenza per costruire l’alternativa a Giorgia Meloni. A questo si aggiunge una congiuntura internazionale che – agli occhi dell’opposizione – mette l’esecutivo nella condizione di scoprirsi sulle “tante ambiguità”. Ma tra programma, alleanze e resa dei conti sulla legge di bilancio, la sfida per il campo progressista è appena cominciata. Ne parla a Formiche.net Stefano Graziano, deputato Pd.🔗 Leggi su Formiche.net

© Formiche.net - Perché è il momento di costruire l’alternativa di governo. Parla Graziano (Pd)

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Ringrazio personalmente e a nome del Circolo Culturale Carlo Schiavone, il giornalista mottolese Francesco Francavilla e la redazione tutta de "La Gazzetta del Mezzogiorno" per il bellissimo articolo che parla del nostro appuntamento con "FEBO - Graziano facebook