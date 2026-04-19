Per pagarsi bollette e tasse si fingono operatori di banca e truffano un 65enne | conto svuotato per 3.500 euro quattro denunce

Da parmatoday.it 19 apr 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Quattro persone sono state denunciate dai Carabinieri di Sorbolo Mezzani per aver truffato un uomo di 65 anni, facendosi passare per operatori di banca. I soggetti, residenti in Campania, avrebbero svuotato il conto della vittima di circa 3.500 euro. La truffa si è conclusa con le denunce e l’avvio di un procedimento giudiziario. Le indagini hanno portato all’identificazione e alla segnalazione dei responsabili.

I Carabinieri della Stazione di Sorbolo Mezzani hanno denunciato alla Procura della Repubblica quattro persone: si tratta di un 60enne, un 50enne, una 52enne e un 36enne italiani residenti in Campania. I quattro, secondo gli accertamenti svolti dai militari, sono ritenuti i presunti responsabili.🔗 Leggi su Parmatoday.it

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