Per pagarsi bollette e tasse si fingono operatori di banca e truffano un 65enne | conto svuotato per 3.500 euro quattro denunce

Quattro persone sono state denunciate dai Carabinieri di Sorbolo Mezzani per aver truffato un uomo di 65 anni, facendosi passare per operatori di banca. I soggetti, residenti in Campania, avrebbero svuotato il conto della vittima di circa 3.500 euro. La truffa si è conclusa con le denunce e l’avvio di un procedimento giudiziario. Le indagini hanno portato all’identificazione e alla segnalazione dei responsabili.

I Carabinieri della Stazione di Sorbolo Mezzani hanno denunciato alla Procura della Repubblica quattro persone: si tratta di un 60enne, un 50enne, una 52enne e un 36enne italiani residenti in Campania. I quattro, secondo gli accertamenti svolti dai militari, sono ritenuti i presunti responsabili.🔗 Leggi su Parmatoday.it Notizie correlate Si fingono operatori della sua banca e le svuotano il conto: in 4 denunciati dai carabinieriAncora una truffa online nel Vco, ancora un conto corrente svuotato da una banda di truffatori che si fingono operatori di banca. Leggi anche: "Hai pagato 4.480 euro ad Amazon": sms fasullo a nome della banca, 55enne si ritrova il conto svuotato Contenuti utili per approfondire Temi più discussi: Enerwu, la piattaforma che integra utenze e welfare; Povertà in crescita e crisi energetica, perché l’Isola rischia di pagare più di tutti le guerre (degli altri); Lumezzane, pochi aiuti per le bollette: 172 famiglie rimangono a mani vuote; Offerte luce e gas con bollettino aprile 2026: le migliori proposte!. Bollette del gas in aumento, +19,2% a marzo per i vulnerabili: quanto dovranno pagareA marzo 2026 il prezzo del gas sale del 19,2%. Tutte le cause, impatti sulle famiglie e quanto si pagherà in più in bolletta ... quifinanza.it Decreto bollette 2026 è legge: bonus e sconti per famiglie e impreseDecreto bollette 2026 convertito in legge: bonus, sconti e nuove regole per famiglie e imprese contro il caro energia. Tutte le misure previste ... edotto.com Milano, lo stipendio non era sufficiente per pagare l’affitto, le bollette, il treno e così aveva chiesto una serie di finanziamenti ma poi non è riuscito a saldare le rate. Il giudice annulla anche la cessione del quinto - facebook.com facebook