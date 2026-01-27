Si fingono operatori della sua banca e le svuotano il conto | in 4 denunciati dai carabinieri

In un caso recente nel Vco, quattro persone sono state denunciate dai carabinieri per aver svuotato un conto corrente. I truffatori si sono finti operatori bancari, ingannando la vittima e sottraendo denaro. La vicenda evidenzia l’importanza di verificare sempre le richieste di informazioni bancarie e di mantenere alta l’attenzione contro le frodi online.

Ancora una truffa online nel Vco, ancora un conto corrente svuotato da una banda di truffatori che si fingono operatori di banca.L'ultimo episodio si è verificato nei giorni scorsi; vittima una donna, che ha ricevuto sul suo telefono un Sms apparentemente riconducibile alla propria banca

Si fingono operatori della sua banca e le svuotano il conto: in 4 denunciati dai carabinieriSuccede nel Vco, dove una donna è rimasta vittima dell'ennesima truffa del finto operatore, con cui i malviventi le hanno sottratto circa 9mila euro

