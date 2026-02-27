Hai pagato 4.480 euro ad Amazon | sms fasullo a nome della banca 55enne si ritrova il conto svuotato

Una donna di 55 anni ha ricevuto un sms fasullo che le comunicava un pagamento di 4.480 euro ad Amazon, a nome della banca. In breve, il suo conto corrente è stato svuotato. La comunicazione invitava a preoccuparsi per un presunto acquisto online, generando timore e confusione. L’incidente si è verificato senza che la vittima abbia autorizzato alcuna transazione.

Un messaggio sul cellulare, un importo elevato, anzi del tutto folle. La paura che qualcuno abbia fatto un "acquisto pazzo" online autorizzando un pagamento da migliaia di euro. È bastato questo a far scattare il panico in un 55enne agrigentino che, nel giro di pochi minuti, si è visto sottrarre circa 2.500 euro dal proprio conto corrente. Il messaggio riportava un presunto addebito di 4.840 euro per un pagamento Amazon e invitava a contattare con urgenza il "servizio antifrode" tramite un numero di cellulare indicato nel testo. Il mittente era proprio la banca del malcapitato, un istituto di credito molto noto e con il maggior numero di clienti in Italia.