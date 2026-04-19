Nelle quattro principali città della Repubblica federale, oltre 80.000 persone si sono radunate per sostenere la transizione verso fonti di energia pulita. La manifestazione si è svolta in risposta alle azioni del governo Merz, che sono state percepite come un ostacolo al percorso di sostenibilità ambientale. La protesta ha riunito cittadini desiderosi di difendere le politiche di sviluppo sostenibile e di opporsi a eventuali iniziative di boicottaggio.

Clicca il papavero a sinistra o in fondo e regala questo articolo a chi vuoi. Regala più che puoi entro il 25 aprile. Oltre 80.000 in piazza nelle quattro maggiori città della Repubblica federale per fare quadrato intorno alla transizione-green boicottata dal governo Merz. «Difendiamo le energie rinnovabili» è lo slogan del cartello delle Ong ambientaliste in grado ieri di riunire in un unico fronte la massa di tedeschi indisposta a subire la contro-svolta ecologica portata avanti anzitutto dalla ministra Cdu dell’Economia, Katherina Reiche. A Berlino, Amburgo, Monaco e Colonia si leva più forte che mai la denuncia politica: «La coalizione guidata dai cristiano-democratici e dai socialisti di fatto ha ricominciato a supportare attivamente il vecchio modello energetico basato sull’estrazione di petrolio e gas.🔗 Leggi su Cms.ilmanifesto.it

© Cms.ilmanifesto.it - Per l’energia pulita, in 80mila contro il boicottaggio di Merz

Notizie correlate

Reset Energia e l’approccio green alle bollette: energia pulita ad abbonamento“La variazione positiva” - si legge nella nota stampa pubblicata dal Gruppo Terna sul proprio sito ufficiale - “conferma un andamento in ripresa...

Asse Meloni-Merz e Belgio sulla competitività: l’Italia guida il fronte Ue contro il caro-energia e i diktat greenSiamo alle conclusioni: non più vaghe promesse, ma fatti concreti e una leadership italiana che detta l’agenda a Bruxelles.

Contenuti utili per approfondire

Temi più discussi: Germania: un anno di Merz, alla mercé degli USA; 75 anni fa l’Unione del carbone e dell’acciaio. Oggi l’Ue a caccia di identità; Milei aus Argentinien gegen Merz: Wie der verrückte Ökonom den deutschen Kanzler blamiert - Xpert.Digital; Sicurezza marittima nello Stretto di Hormuz: l'Europa si unisce per garantire la navigazione libera.

Iran, Merz: preoccupati per l'aumento dei prezzi dell'energiaRoma, 9 mar. (askanews) - In conferenza stampa congiunta con il candidato Cdu battuto alle elezioni regionali in Baden Wuerttemberg, il cancelliere tedesco Friedrich Merz si è detto preoccupato per ... quotidiano.net

Revoche di Trump rendono il 2025 turbolento per l’energia pulita: perché gli esperti sono ottimisti?L’agenzia The Associated Press ha interpellato decine di sviluppatori energetici, esperti e politici. Molti hanno definito il 2025 un anno turbolento e difficile per l’energia pulita, anche se c’è ... it.euronews.com

Macron, Merz, Starmer e Meloni annunciano la missione per sbloccare Hormuz. I timori di un sabotaggio di Trump. Dall’Italia pronte due cacciamine e una fregata - facebook.com facebook

Conferenza sulla navigazione marittima nello Stretto di Hormuz, le dichiarazioni del Presidente @GiorgiaMeloni, del Presidente Emmanuel Macron, del Primo Ministro Keir Starmer e del Cancelliere Friedrich Merz x.com