La Marina degli Stati Uniti punta sui robot come soluzione principale per eliminare le mine nel Golfo. La riapertura dello Stretto di Hormuz, strategico passaggio marittimo, si svolge in un contesto in cui il rischio rappresentato dalle mine marittime rimane elevato. Le operazioni di bonifica e monitoraggio si affidano a tecnologie automatizzate, che vengono considerate fondamentali per garantire la sicurezza delle rotte commerciali nella regione.

Nel delicato equilibrio del Golfo, la riapertura dello Stretto di Hormuz si gioca oggi su un terreno meno visibile ma decisivo: quello della guerra contro le mine. Mentre le tensioni tra Washington e Teheran restano elevate, il Pentagono ha avviato un’operazione discreta ma significativa, impiegando droni navali per bonificare i fondali e consentire una graduale ripresa del traffico commerciale. La mossa arriva dopo l’ennesimo stop imposto dai Pasdaran, che nel fine settimana hanno dichiarato nuovamente chiuso il passaggio e aperto il fuoco contro almeno due navi civili. Una dimostrazione di forza che smentisce, nei fatti, le aperture diplomatiche dei giorni precedenti e ribadisce la capacità iraniana di condizionare uno dei “choke point” più cruciali al mondo.🔗 Leggi su Formiche.net

© Formiche.net - Per la Us Navy la soluzione al problema delle mine nel Golfo sono i robot

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