La Marina statunitense ha deciso di rottamare i dragamine in risposta alle recenti minacce di piazzamento di mine nello Stretto di Hormuz da parte dei pasdaran, secondo quanto comunicato dall’intelligence americana. Questa scelta lascia i mezzi militari statunitensi senza strumenti specifici per intervenire in questa zona strategica, dove si concentrano tensioni e rischi. La decisione si inserisce in un quadro di misure di difesa adottate dalle autorità militari.

Roma, 11 marzo 2026 - La notizia, lanciata dall’intelligence Usa, dell’intenzione di piazzare mine nello Stretto di Hormuz da parte dei pasdaran, non è una buona notizia per la Marina statunitense, che sembra poter avere qualche problema con i mezzi dragamine: li ha rottamati. Forse anche per questo il presidente Donald Trump si è così spazientito alla soffiata dei servizi, arrivando a minacciare Teheran di conseguenze militari a un livello mai visto prima se non rimuoverà immediatamente le mine piazzate nello Stretto di Hormuz". Il tycoon ha minacciato di usare la stessa “tecnologia utilizzata contro i trafficanti di droga" rivendicando già la distruzione di 10 posamine iraniane. 🔗 Leggi su Quotidiano.net

© Quotidiano.net - Le mine nello Stretto di Hormuz sono un problema per la Marina Usa: ha rottamato i dragamine

Articoli correlati

Leggi anche: La minaccia di Trump: "Se l'Iran ha messo le mine nello stretto di Hormuz..."

Leggi anche: L’Iran ha piazzato mine nello Stretto di Hormuz, la minaccia e rabbia di Trump

Contenuti e approfondimenti su Le mine nello Stretto di Hormuz sono un...

Temi più discussi: L’Iran e le minacce di chiusura dello Stretto di Hormuz; 007 Usa, 'Iran si prepara a dispiegare mine nello Stretto di Hormuz'; Guerra Iran, traffico marittimo in tilt: quante navi sono ferme nello Stretto di Hormuz?; Perché lo Stretto di Hormuz è così importante per l'economia globale.

Cargo colpito nello Stretto di HormuzLa mattina dell’11 marzo 2026 la Marina Militare britannica ha comunicato che una nave cargo è stata colpita nello Stretto di Hormuz, mentre cresce l’allarme sulle mine che l’Iran vorrebbe dispiegare. trasportoeuropa.it

L’Iran sta posizionando mine nello Stretto di HormuzL'Iran starebbe minando lo Stretto di Hormuz per bloccarlo completamente. Trump minaccia reazioni mai viste prima. lettera43.it

L'annuncio dei pasdaran: "Chi vuole passare per lo Stretto di Hormuz deve avere il nostro permesso" - facebook.com facebook

#Iran , con il blocco dello stretto di #Hormuz è battaglia tra Asia ed Europa per il #Gnl x.com