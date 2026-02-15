Muro Carroli il Futball Cava Ronco costringe al pari l' Ars Et Labor

Il match tra Futball Cava Ronco Forlì e Ars Et Labor Ferrara si è concluso senza gol, ma il motivo è stato un pareggio che ha mantenuto le due squadre a punteggio invariato. La partita, giocata al Morgagni, è stata molto combattuta, con occasioni da entrambe le parti e numerosi interventi decisivi tra i portieri. La ripresa si è accesa con azioni veloci e tiri insidiosi, ma nessuna rete è arrivata.

Al Morgagni finisce senza reti la sfida tra Futball Cava Ronco Forlì e Ars Et Labor Ferrara (ex Spal), ma lo 0-0 racconta solo in parte una gara intensa, combattuta e ricca di episodi, soprattutto nella ripresa. Un punto che i biancorossi difendono con le unghie e con i denti, stringendosi attorno al proprio portiere Riccardo Carroli, autentico protagonista del pomeriggio. "E' un pareggio ottenuto con un cuore grande e di gruppo che è stata, e sarà, la nostra forza. Un po’ di fortuna ci ha aiutato, ma come dice il detto ‘la fortuna aiuta gli audaci’ - commenta Carroli -. È un punto che ci avvicina al nostro obiettivo della salvezza, che è ancora da raggiungere.🔗 Leggi su Forlitoday.it Ars et Labor, deludente 0-0 sul campo del Cava Ronco L’Ars et Labor ha ottenuto un risultato deludente 0-0 a Cava Ronco, una partita che ha spento le ultime speranze di tornare in vetta alla classifica. Pari e spettacolo: il Futball Cava Ronco si ferma sull’1-1 contro il Castenaso Il match tra Futball Cava Ronco e Castenaso si è concluso con un pareggio 1-1.