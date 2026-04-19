Per addormentarti blocca i pensieri logici e ansiosi con il cognitive shuffling | ecco come funziona

Una nuova tecnica chiamata cognitive shuffling sta trovando applicazione come metodo per favorire il sonno. Si tratta di un approccio scientifico che utilizza immagini mentali per aiutare le persone a spegnere i pensieri logici e ansiosi prima di addormentarsi. La tecnica consiste nel creare e modificare immagini mentali in modo da ridurre la tensione mentale, facilitando il rilassamento e il passaggio al sonno.

Quando si spengono le luci, il silenzio cala in casa e l'unica priorità è il riposo notturno, spesso la mente viene assalita da scadenze, preoccupazioni e ansie professionali, soprattutto in soggetti ansiosi. È proprio nel momento in cui il corpo cerca la disconnessione che il cervello, paradossalmente, accelera e innesca un ciclo di rimuginio che rende impossibile addormentarsi. Questo fenomeno, che gli esperti chiamano "allerta cognitiva", è ben noto e non deve necessariamente trasformarsi in una condanna ineluttabile. Grazie alla tecnica del cognitive shuffling, infatti, è possibile liberarsi dalle catene dei pensieri intrusivi per abbandonarsi completamente a Morfeo in tempi rapidissimi.🔗 Leggi su Gazzetta.it © Gazzetta.it - Per addormentarti blocca i pensieri logici e ansiosi con il cognitive shuffling: ecco come funziona Notizie correlate Leggi anche: L’arte del disordine mentale: il cognitive shuffling, soluzione definitiva all’insonnia da stress Leggi anche: Competenze non cognitive e trasversali nei percorsi scolastici: ecco come funziona la sperimentazione, chi può partecipare. DECRETO