Life&People.it Il buio della camera da letto non è quasi mai un vuoto pneumatico, ma spesso si trasforma nel palcoscenico di un’iperattività sinaptica che non conosce tregua. Per chi convive con un cervello che sceglie proprio il momento del riposo per processare ansie residue, liste di doveri o scenari ipotetici, il sonno non è un approdo, ma una terra promessa e irraggiungibile. In questo scenario di stanchezza cronica e sovraffollamento mentale, è emersa una tecnica di bio-hacking psicologico che sta rivoluzionando l’approccio al riposo: il cognitive shuffling. Non si tratta dell’ennesimo palliativo New Age, ma di un metodo rigoroso che poggia le sue basi sulle neuroscienze cognitive, progettato specificamente per ingannare la nostra corteccia prefrontale e indurla a disconnettersi attraverso il potere delle immagini casuali. 🔗 Leggi su Lifeandpeople.it

© Lifeandpeople.it - L’arte del disordine mentale: il cognitive shuffling, soluzione definitiva all’insonnia da stress

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