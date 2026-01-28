Competenze non cognitive e trasversali nei percorsi scolastici | ecco come funziona la sperimentazione chi può partecipare DECRETO

Il Ministero dell’istruzione e del merito ha avviato una sperimentazione su competenze non cognitive e trasversali nelle scuole italiane. Dal 2025 al 2028, alcune scuole potranno partecipare a un progetto per integrare queste competenze nei percorsi scolastici. Il decreto, firmato il 15 gennaio 2026, apre ufficialmente le iscrizioni e le modalità di partecipazione. La sperimentazione mira a valutare come queste competenze possano aiutare gli studenti a sviluppare capacità più pratiche e trasversali, oltre alle tradizionali materie.

Con il Decreto Ministeriale n. 6 del 15 gennaio 2026, il Ministero dell’istruzione e del merito dà il via a una sperimentazione nazionale che interesserà il triennio 202526 – 202728. Al centro del progetto, l’introduzione strutturata delle competenze non cognitive e trasversali nelle attività didattiche delle scuole statali e paritarie, di ogni ordine e grado. Il percorso prende le mosse dalla legge 22 del 19 febbraio 2025 e segue le indicazioni dell’art. 11 del D.P.R. 2751999. L’obiettivo è duplice: contrastare povertà educativa e dispersione scolastica, e promuovere allo stesso tempo un’educazione più inclusiva, capace di valorizzare potenzialità, inclinazioni e motivazioni di ogni studente.🔗 Leggi su Orizzontescuola.itImmagine generica

