Peppi Franzelin, nota tra gli spettatori per il suo ruolo di annunciatrice televisiva, è ricordata per aver comunicato eventi di grande impatto come l’attacco alle Torri Gemelle. Con capelli biondi a caschetto, rossetto rosso e occhi azzurri, ha lavorato come “Signorina buonasera” alla Rai, alternando le lingue italiana e tedesca, essendo nata a Bolzano. Attualmente vive a Vienna e si dedica al ruolo di nonna.

Peppi Franzelin - capelli biondi a caschetto, rossetto rosso e occhi azzurri - era una delle storiche “Signorine buonasera” che ci annunciavano i programmi tv della Rai e lei, essendo bilingue («Sono nata a Bolzano»), lo faceva sia in tedesco che in italiano. Non solo. A farci conoscere - e amare - Peppi è stato, per anni, anche il “Concerto di Capodanno” di Vienna, che la sua voce ha raccontato («Ma sempre dagli studi di Roma») dal 1977 al 2003. In pensione dal 24 dicembre 2002 («Giusto che questa professione non esista più, adesso non avremmo senso»), la Franzelin adesso ha 79 anni e fa la nonna a Vienna. Peppi Franzelin, la sua voce non è cambiata per niente: chiara, precisa, squillante.🔗 Leggi su Liberoquotidiano.it

© Liberoquotidiano.it - Peppi Franzelin: "L'annuncio più drammatico fu per le Torri Gemelle. Ora faccio la nonna a Vienna"

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