Il 11 settembre 2001, Josephine Franzelin, conosciuta come la “Signorina Buonasera” della Rai, ha interrotto improvvisamente la trasmissione della Melevisione. Ricorda quell’istante come surreale, un momento in cui ha dovuto comunicare ai bambini una delle notizie più tragiche mai trasmesse. Franzelin ha raccontato di aver sognato di annunciare la pace in quella circostanza.

Era l’11 settembre 2001 quando Josephine Franzelin, la “Signorina Buonasera” della Rai, dovette spezzare una trasmissione per bambini per portare in video la notizia più drammatica del secolo. Oggi ha 79 anni, vive a Vienna e, in una lunga intervista al Corriere della Sera, racconta sessant’anni di dirette, un’identità sospesa tra Bolzano e Roma, e un ultimo annuncio che ancora attende di poter fare. Nata a Bolzano, Josephine Franzelin, per tutti “Peppi”, ha costruito una carriera lunga decenni come annunciatrice Rai, lasciando il segno con un caschetto biondo, il rossetto rosso e quegli occhi azzurri che, come lei stessa ricorda, “bucavano lo schermo”. 🔗 Leggi su Cultweb.it

© Cultweb.it - Peppi Franzelin si racconta: “Interruppi la Melevisione l’11 settembre, fu surreale. Sogno di annunciare la pace”

Articoli correlati

Buon compleanno Linda Blair, Peppi Franzelin, Fabio Mussi…Buon compleanno Linda Blair, Peppi Franzelin, Pietro Spagnoli, Diego Zanetti, Mario Lettieri, Giovanni Improta, Fabio Mussi, Jim Jarmusch, Stefano...

Buffa racconta l’emozione di Kobe Bryant: “Non fu un percorso semplice, ma lo spettacolo fu straordinarioKobe Bryant, l’uomo del basket, è morto nel 2020, ma il suo mito continua a vivere, soprattutto a Fermo, dove Federico Buffa ha portato sul palco la...