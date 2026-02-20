Il drammatico annuncio della mamma del bimbo con il cuore bruciato | Non ci sono più speranze ora potete lasciarlo andare

Patrizia Mercolino, madre del bambino con il cuore bruciato, ha dichiarato che non ci sono più possibilità di salvarlo. La donna, affiancata dal suo avvocato Francesco Petruzzi, ha comunicato che le ferite sono troppo gravi e che è il momento di lasciarlo andare. Il piccolo, ricoverato in ospedale, ha subito ustioni profonde che hanno ridotto drasticamente le sue chances di sopravvivenza. La famiglia aspetta ora che le decisioni mediche siano definitive e che venga rispettata la sua volontà.

Per il bambino con il cuore bruciato non ci sono più speranze: lo ha annunciato la mamma, Patrizia Mercolino, accompagna dal suo legale Francesco Petruzzi. Ospiti della trasmissione di Rete 4 Dritto e Rovescio, i due hanno dichiarato: "Abbiamo deciso di accompagnare il bambino alla fine della vita, non è eutanasia, ma inizierà una terapia clinica non finalizzata alla guarigione ma ad alleviare le sofferenza". L'avvocato ha quindi aggiunto: "Purtroppo, abbiamo preso le cartelle cliniche e i pareri del gruppo interdisciplinare e li abbiamo sottoposti al nostro medico legale Luca Scognamiglio ma, soprattutto, quando è stata tolta la sedazione il bimbo non si è svegliato.