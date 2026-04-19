Penzale degrado e proteste I residenti si lamentano

A Penzale, si registra un aumento delle segnalazioni di degrado e proteste da parte dei residenti, che denunciano condizioni di abbandono e disagio nel quartiere. Le lamentele riguardano principalmente problemi di igiene, sporcizia e mancanza di manutenzione pubblica. La situazione ha portato alcune persone a scendere in strada per manifestare il proprio malcontento, evidenziando una crescente insoddisfazione tra gli abitanti della zona.

In piena sintonia con l’azione politica di Fratelli d’Italia sul territorio, il suo movimento studentesco e giovanile " Gioventù Nazionale " continua a farsi interprete delle istanze dei cittadini, portando all’attenzione delle istituzioni le criticità che incidono sulla vita quotidiana delle comunità locali. "Come coordinatore di Gioventù Nazionale a Cento – dice Davide Alagna –, ritengo doveroso portare all’attenzione pubblica l’ennesima situazione di degrado e abbandono che colpisce il nostro territorio, in particolare la zona di Penzale, lungo via della Quercia. Le segnalazioni ricevute dai residenti descrivono un quadro estremamente preoccupante e, purtroppo, non più tollerabile".🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - "Penzale, degrado e proteste. I residenti si lamentano" Notizie correlate Monza, via Nievo: telecamere contro il degrado tra mercato, ospedale e proteste dei residenti.Monza si confronta con una situazione di degrado urbano in via Nievo, una strada strategica della città trasformata in una discarica a cielo aperto. Leggi anche: I residenti si lamentano per quello strano viavai e arriva la polizia locale: in casa ci sono clandestini