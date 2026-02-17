I residenti si lamentano per quello strano viavai e arriva la polizia locale | in casa ci sono clandestini
I residenti di via Roma segnalano un movimento sospetto davanti a un appartamento. La polizia locale interviene e trova quattro stranieri senza documenti all’interno dell’abitazione. Questi individui sembrano aver occupato l’appartamento senza autorizzazione da tempo.
I residenti si lamentano per quello strano viavai. Arrivano gli agenti della polizia locale e scoprono che, in quell’appartamento, vivono quattro persone irregolari. Il fatto è accaduto a Seregno. Il tutto è iniziato dalla segnalazione di alcuni residenti che lamentavano il viavai continuo di persone di giorno e di notte. Gli agenti hanno avviato le indagini sull’auto con la targa Svizzera fuori dalla palazzina usata dalle persone che vivevano in quella casa. Dalle verifiche è emerso che era stata rubata lo scorso dicembre. A quel punto sono partiti i controlli eseguiti dal personale in borghese.🔗 Leggi su Monzatoday.it
