I residenti si lamentano per quello strano viavai e arriva la polizia locale | in casa ci sono clandestini

I residenti di via Roma segnalano un movimento sospetto davanti a un appartamento. La polizia locale interviene e trova quattro stranieri senza documenti all’interno dell’abitazione. Questi individui sembrano aver occupato l’appartamento senza autorizzazione da tempo.

I residenti si lamentano per quello strano viavai. Arrivano gli agenti della polizia locale e scoprono che, in quell’appartamento, vivono quattro persone irregolari. Il fatto è accaduto a Seregno. Il tutto è iniziato dalla segnalazione di alcuni residenti che lamentavano il viavai continuo di persone di giorno e di notte. Gli agenti hanno avviato le indagini sull’auto con la targa Svizzera fuori dalla palazzina usata dalle persone che vivevano in quella casa. Dalle verifiche è emerso che era stata rubata lo scorso dicembre. A quel punto sono partiti i controlli eseguiti dal personale in borghese.🔗 Leggi su Monzatoday.it

A Monza mancano i medici di famiglia e i pazienti devono fare i conti con lunghe attese e appuntamenti difficili da trovare.

Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news.