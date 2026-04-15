Cedolino pensione addio alla carta | superata quota 3 milioni di iscritti all’invio via e-mail Boom di accessi da App ad aprile

Negli ultimi mesi, sempre più pensionati hanno scelto di ricevere il cedolino della pensione tramite e-mail, superando i tre milioni di iscritti. A aprile si è registrato un aumento notevole di accessi attraverso le applicazioni mobili, evidenziando una preferenza crescente per i canali digitali. Questa trasformazione segna un cambiamento importante nel modo in cui i pensionati gestiscono e consultano i propri documenti.

La rivoluzione digitale silenziosa dei pensionati ha raggiunto un nuovo, significativo traguardo. Per la prima volta, secondo i dati ufficiali diffusi questa mattina dall’Inps, il numero di utenti iscritti al servizio di ricezione del cedolino della pensione tramite posta elettronica ha ufficialmente superato la soglia dei 3 milioni. L'articolo.🔗 Leggi su Orizzontescuola.it Notizie correlate Corse del 21, boom di iscritti. Quota novantaLa formula funziona e si vede dal numero di iscritti che l’Associazione proprietari e allenatori di cavalli da Palio che conta ormai 200 soci è... Gran Premio Monte Serra Ragazzi del Vega. Tutto pronto, già superata quota 450 iscrittiGià superata quota 450 iscrizioni per la 20a dizione del Gran Premio del Monteserra – Ragazzi del Vega 10, e tenderà a salire nelle prossime 48 ore... Contenuti e approfondimenti Cedolino pensione, addio alla carta: superata quota 3 milioni di iscritti all’invio via e-mail. Boom di accessi da App ad aprileLa rivoluzione digitale silenziosa dei pensionati ha raggiunto un nuovo, significativo traguardo. Per la prima volta, secondo i dati ufficiali diffusi questa mattina dall’Inps, il numero di utenti isc ... orizzontescuola.it Pensioni Inps di aprile 2026: date di pagamento e le voci sul cedolino onlinePensioni Inps di aprile 2026: accreditato il primo giorno del mese, il cedolino della pensione di aprile contiene la riduzione della seconda aliquota IRPEF e ... leggioggi.it