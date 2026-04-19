L’allenatore della squadra spagnola ha origini campane e ha recentemente portato al successo la sua formazione nella Copa del Rey, superando ai rigori l’Atletico Madrid. La partita si è conclusa con una vittoria ai calci di rigore, segnando una tappa importante per il club e per l’allenatore. La sua carriera ha portato dalla Campania alla vittoria in una competizione nazionale.

Dalla Campania alla Copa del Rey. Pellegrino Matarazzo ha trionfato ieri in Coppa battendo l'Atletico Madrid ai calci di rigore. Una grande vittoria contro Diego Pablo Simeone, in un match dove la sua Real Sociedad era andata anche due volte in vantaggio. Con questa vittoria, la Real si è automaticamente qualificata per la prossima Europa League, dopo che aveva navigato in zona retrocessione. Le ultime sette giornate di Liga, quindi, saranno pura formalità. E Matarazzo potrà iniziare a programmare già da ora la stagione prossima. Chi è Pellegrino Matarazzo Pellegrino Matarazzo è nato nel New Jersey da genitori campani. Papà di Ospedaletto d'Alpinolo, in provincia di Avellino; mamma di Alcione Cilento, in provincia di Salerno.🔗 Leggi su Ilmattino.it

© Ilmattino.it - Pellegrino Matarazzo, le radici campane dell'allenatore della Real Sociedad che ha vinto la Copa del Rey

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