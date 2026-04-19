Pedullà stronca Conte

Durante una trasmissione su Sportitalia, Alfredo Pedullà ha espresso dure critiche nei confronti di Antonio Conte, accusandolo di aver gestito in modo discutibile la comunicazione negli ultimi giorni. Le sue parole sono state senza filtri, puntando il dito contro le modalità adottate dall’allenatore. La discussione si è concentrata sulle recenti scelte comunicative di Conte, senza entrare in dettagli sulle questioni tecniche o sui risultati sportivi.

Calcio Napoli, notizie e calciomercato SSC Napoli su Napolipiu. Aggiornamenti quotidiani su squadra, cultura e storia partenopea. NAPOLI – Parole dure, senza filtri. Alfredo Pedullà, intervenuto su Sportitalia, critica apertamente Antonio Conte per la gestione comunicativa degli ultimi giorni. Come riportato da Sportitalia attraverso l’analisi di Alfredo Pedullà, le dichiarazioni del tecnico azzurro prima della sfida contro la Lazio non sono piaciute, alimentando polemiche e dubbi all’interno dell’ambiente. Ancora Alfredo Pedullà su Sportitalia sottolinea come il momento delicato del Napoli richiedesse maggiore equilibrio, mentre Sportitalia, con Alfredo Pedullà, evidenzia un errore nella gestione mediatica che potrebbe aver inciso anche sulla squadra.🔗 Leggi su Napolipiu.com © Napolipiu.com - Pedullà stronca Conte Notizie correlate Pedullà: “Conte imbarazzante nella comunicazione pre-Lazio”Il giornalista Alfredo Pedullà si è espresso su YouTube in merito alla sconfitta del Napoli 2-0 contro la Lazio, criticando duramente le... Leggi anche: Pedullà: «Mercato Napoli in standby, Conte chiederà investimenti importanti» Altri aggiornamenti Pedullà: De Laurentiis vuole separarsi da Conte: i dettagliAlfredo Pedullà, esperto di mercato di Sportitalia, sul proprio profilo Youtube ha aggiornato sulla situazione Conte che non rientra più nei piani del patron De Laurentiis: Aurelio De Laurentiis non ... mondonapoli.it Pedullà: Conte chiese Beukema a marzo, poi non lo fa giocare. Che l'hanno preso a fare?Il giornalista Alfredo Pedullà, attraverso il suo canale Youtube, ha detto la sua sulle dichiarazioni dell'ultimo periodo di mister Antonio Conte. areanapoli.it