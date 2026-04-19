Il giornalista Alfredo Pedullà ha commentato su YouTube la sconfitta del Napoli per 2-0 contro la Lazio. Ha criticato le dichiarazioni del tecnico Antonio Conte, in particolare riguardo alle sue affermazioni sul possibile futuro in Nazionale e sul modo in cui queste parole sono state percepite dai giocatori. Pedullà ha definito imbarazzante la comunicazione di Conte prima della partita.

Il giornalista Alfredo Pedullà si è espresso su YouTube in merito alla sconfitta del Napoli 2-0 contro la Lazio, criticando duramente le dichiarazioni del tecnico Antonio Conte sul suo presunto futuro in Nazionale e ciò che ha trasmesso ai giocatori. Gli azzurri, dopo aver pareggiato a Parma, non sono riusciti ieri a trovare la vittoria contro i biancocelesti. Le parole di Pedullà. Pedullà ha commentato: “ Conte nelle dichiarazioni ha sbagliato parlando di stampa e giornalisti. Di Nazionale ha parlato lui e prima della partita con la Lazio ha rilasciato delle dichiarazioni che non doveva fare, dal mio punto di vista è imbarazzante per quanto riguarda l’aspetto delle comunicazione.🔗 Leggi su Ilnapolista.it

© Ilnapolista.it - Pedullà: “Conte imbarazzante nella comunicazione pre-Lazio”

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