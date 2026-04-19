Pd Sesto Fiorentino | partito spaccato La protesta del 40% escluso dalla composizione delle liste

Nel comune di Sesto Fiorentino si registra una divisione interna nel Partito Democratico, che ha portato a una protesta da parte di alcuni iscritti. Questi membri lamentano di essere stati esclusi dalla composizione delle liste elettorali e si definiscono circa il 40% dei rappresentanti del partito locale. La disputa riguarda le modalità di scelta dei candidati e la rappresentanza all’interno del partito. La situazione ha generato tensioni tra le diverse fazioni dei Democratici.

SESTO FIORENTINO – Forte spaccatura nel Pd di Sesto Fiorentino. Una parte dei Dem, che considera di avere il 40% della forza sul territorio comunale, attacca la segretaria Sara Bosi, “che – recita una nota – ha deciso di non mettere in campo un confronto serio con una precisa area politica del nostro partito nella fase di costruzione della lista dei candidati alle prossime elezioni comunali”. “C’è da chiedersi – continua il durissimo comunicato – chi e cosa spinge la dirigenza del Partito Democratico sestese ad emarginarsi ed emarginare anziché onorare lo spirito inclusivo e pluralista che anima la nostra comunità e che è sancito dal nostro statuto.🔗 Leggi su Firenzepost.it © Firenzepost.it - Pd, Sesto Fiorentino: partito spaccato. La protesta del “40% escluso dalla composizione delle liste” Notizie correlate Sesto Fiorentino, Pd spaccato: Trallori propone la candidatura a sindaca di Claudia Pecchioli. Il partito punta su “un nome unico”SESTO FIORENTINO – Spaccatura nel Pd di Sesto Fiorentino sulla candidatura a sindaco, a tre mesi dalle elezioni amministrative. Sesto Fiorentino: Pd sceglie Giulia Barducci candidata a sindaco. Ma il partito è spaccato: chi sostiene Claudia Pecchioli vuole le primarieSESTO FIORENTINO – Il Pd di Sesto Fiorentino ha chiesto a Giulia Barducci la disponibilità a rappresentare il partito nel percorso verso le prossime... Aggiornamenti e dibattiti Temi più discussi: Sesto Fiorentino, scontro nel PD sulla lista elettorale e sulle regole interne; Da Palazzo Vecchio a candidato sindaco a Sesto Fiorentino, chi è l'uomo schierato dai renziani; Il Pd di Sesto Fiorentino sceglie la sua squadra: capolista Giulia Barducci; Elezioni. Giulia Barducci capolista del Pd. Pd, Sesto Fiorentino: partito spaccato. La protesta del 40% escluso dalla composizione delle listeSESTO FIORENTINO – Forte spaccatura nel Pd di Sesto Fiorentino. Una parte dei Dem, che considera di avere il 40% della forza sul territorio comunale, attacca la segretaria Sara Bosi, che – recita una ... firenzepost.it Elezioni. Pd sempre più diviso, il gruppo del 40% contrario alla listaSESTO FIORENTINO - Non c’è pace all’interno del Pd sestese e le elezioni amministrative stanno portando alle luce il malcontento tra gli iscritti al ... piananotizie.it MENÚ DEL GIORNO SARZOLO Viale Pratese, 54, 50019 Sesto Fiorentino FI Prenota al 055 420 1352 #sarzolo #ristoranti #ristorantepizzeria #pizzeria #cucinaitaliana facebook