Il Partito Democratico di Sesto Fiorentino ha scelto Giulia Barducci come candidata a sindaco per le prossime elezioni. La decisione è stata comunicata ufficialmente, mentre all’interno del partito si registrano tensioni tra chi sostiene questa candidatura e chi invece preferirebbe svolgere le primarie, con Claudia Pecchioli come possibile candidata. La situazione riflette divisioni già presenti nel gruppo.

SESTO FIORENTINO – Il Pd di Sesto Fiorentino ha chiesto a Giulia Barducci la disponibilità a rappresentare il partito nel percorso verso le prossime elezioni amministrative. Lo ha deciso l’assemblea comunale dei Dem riunita ieri, alla presenza anche del presidente della Regione Toscana Eugenio Giani. Per la segretaria del Pd sestese Sara Bosi, “è bene che il confronto rimanga nei luoghi democratici del partito e che si lavori per rafforzare unità e coesione. La decisione assunta dall’assemblea rappresenta un decisivo scatto di responsabilità del Partito Democratico. È un segnale di maturità politica che traduce il confronto interno in una proposta autorevole per il futuro della città. 🔗 Leggi su Firenzepost.it

© Firenzepost.it - Sesto Fiorentino: Pd sceglie Giulia Barducci candidata a sindaco. Ma il partito è spaccato: chi sostiene Claudia Pecchioli vuole le primarie

Sesto Fiorentino, Pd spaccato: Trallori propone la candidatura a sindaca di Claudia Pecchioli. Il partito punta su “un nome unico”Spaccatura nel Pd di Sesto Fiorentino sulla candidatura a sindaco, a tre mesi dalle elezioni amministrative.

Quali sono i nomi in gioco per le primarie del Pd (e chi non le vuole fare)La rottura tra Azione e il resto del centrosinistra sul tanto annunciato rimpasto di gunta può avere ripercussioni sulle prossime elezioni? La...

Sono raccolti link e contenuti legati all’argomento.

Temi più discussi: Al voto 20 Comuni, il Pd ad Arezzo sceglie Ceccarelli; Amministrative, il Pd punta su Ceccarelli per riprendersi Arezzo. Regione, no del Tar a Bundu; Prato, per la corsa a sindaco Giani frena Biffoni: Meglio una novità. Tensioni a Sesto e Viareggio.

Sesto Fiorentino: Pd sceglie Giulia Barducci candidata a sindaco. Ma il partito è spaccato: chi sostiene Claudia Pecchioli vuole le primarieIl Pd di Sesto Fiorentino ha chiesto a Giulia Barducci la disponibilità a rappresentare il partito nel percorso verso le prossime elezioni amministrative. Lo ha deciso l'assemblea comunale dei Dem riu ... firenzepost.it

Amministrative, PD Sesto contro ‘autocandidature’ . Pecchioli non ha consenso unanimeLa Segretaria del PD di Sesto, Sara Bosi afferma: 'sui giornali fughe in avanti e ora serve convocare assemblea' Dibattito pieno all'interno del Pd di Sesto ... controradio.it

Sabato scorso, a Sesto Fiorentino, è cominciato il nuovo corso di IIIº Livello del sabato mattina, prima lezione in compagnia del nostro Massimo Castellani! - facebook.com facebook