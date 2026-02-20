Sesto Fiorentino Pd spaccato | Trallori propone la candidatura a sindaca di Claudia Pecchioli Il partito punta su un nome unico
Il Partito Democratico di Sesto Fiorentino si divide sulla scelta del candidato sindaco. Trallori ha proposto Claudia Pecchioli, una consigliera comunale nota per il suo impegno nelle associazioni locali. La decisione ha provocato tensioni all’interno del partito, con alcuni membri che preferirebbero un’altra figura. La questione resta aperta, mentre i membri discutono su quale nome unificare prima delle elezioni di fine maggio. La discussione continua senza ancora una soluzione definitiva.
Spaccatura nel Pd di Sesto Fiorentino sulla candidatura a sindaco, a tre mesi dalle elezioni amministrative. Giacomo Trallori, medico di chiara fama, e consigliere comunale a Sesto, sostiene la candidatura di Claudia Pecchioli. Mentre il partito, attraverso la segretaria Sara Bosi, ha approvato a larga maggioranza un documento dove si dice che dovrà essere portata al tavolo della coalizione una candidatura unica L'articolo proviene da Firenze Post.🔗 Leggi su Firenzepost.it
