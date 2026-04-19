Il partito si prepara al congresso di Federazione e Circoli, un appuntamento che rappresenta un momento importante per la sua organizzazione. In vista dell’evento, i leader chiedono ai membri di lavorare insieme e di mantenere la coesione interna. La riunione si svolge in un clima di attesa, con l’obiettivo di rafforzare l’unità tra le diverse anime del partito.

"Ci avviamo verso il congresso di Federazione e dei Circoli, un appuntamento che considero un momento cruciale per la nostra intera comunità politica. Non si tratta solo di una procedura interna, ma dell’occasione in cui il partito deve confrontarsi apertamente per decidere con coraggio il proprio futuro": lo afferma il responsabile organizzativo del Pd, Pierluigi Cristofani. "La situazione nazionale e internazionale – scrive – è segnata da una complessità che non possiamo più permetterci di ignorare. Le tensioni geopolitiche, i conflitti e la crisi petrolifera non sono scenari lontani, ma dinamiche che hanno già oggi ripercussioni dirette e pesanti sul nostro territorio, colpendo duramente il potere d’acquisto delle famiglie e la competitività delle nostre imprese.🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Pd, la chiamata alla coesione: "Solo uniti possiamo vincere"

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