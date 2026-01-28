Immigrazione ancora scintille | Il Pd a caccia dei posti al cinema Solo uniti possiamo vincere

La tensione sull’immigrazione torna a salire. Questa volta, tra le fila della Lega, si accusano il PD di usare le questioni sociali per attirare consensi, come si legge in alcune dichiarazioni recenti. Stefano Corti e Massimo Contarini criticano le interpretazioni strumentali sui social e avvertono che si tratta di strategie divisive. La polemica si accende ancora una volta, con parole dure da entrambe le parti.

"Non è la prima volta che viene interpretato in modo strumentale ciò che viene scritto con buon senso sui Social, nel tentativo di costruire una narrazione artificiosa e divisiva tra le parti" così intervengono il commissario provinciale Lega Stefano Corti e il referente della Lega Portomaggiore Massimo Contarini. Al centro della polemica il dibattito tra il sindaco Dario Bernardi (Pd) e il senatore di Fratelli d’Italia Alberto Balboni al teatro Smeraldo, a Portomaggiore. "Venerdì sera – riprendono– al teatro parrocchiale del paese, abbiamo invece assistito in prima persona a un confronto democratico di alto livello, nato in risposta all’invito del sindaco Bernardi e accolto senza esitazioni dal senatore Balboni che non si è mai sottratto al confronto. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

Durante l'Assemblea nazionale del Pd, Elly Schlein ha risposto a Giorgia Meloni, affermando che il suo partito è il primo in voti reali e che uniti si può cambiare il governo.

