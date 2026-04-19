Pavia 25enne accoltellato a morte in un parcheggio

Nella notte tra sabato e domenica, un giovane di 25 anni è stato ferito mortalmente in un parcheggio di Pavia. L’uomo si trovava lì con due amici per recuperare l’auto, quando è stato colpito con un’arma bianca, probabilmente un coltello. Non sono stati resi noti ulteriori dettagli sull’accaduto o sulle circostanze che hanno portato alla ferita fatale. La polizia ha avviato indagini per ricostruire i fatti.

(Adnkronos) – Un 25enne è morto nella notte tra sabato e domenica a Pavia dopo essere stato ferito con un'arma bianca, forse un coltello, in un parcheggio dove, insieme a due amici, era andato a recuperare la macchina. Ferito ma in maniera molto lieve anche uno degli amici. Sul caso sono in corso le indagini. L'articolo proviene da. Potrebbe interessarti:. Russia, Putin: “Nel mondo più amici che nemici”. Medvedev: “Guerra nucleare mai così vicina”. Stupro su campionessa scherma a Chianciano, pm: “Indagini partite subito”. Primarie Usa 2024, Corte Suprema: “Trump resta in scheda elettorale Colorado”.🔗 Leggi su Webmagazine24.it Accoltellato in un parcheggio a Pavia, muore 25enne Notizie correlate Pavia, accoltellato al collo alle 3 di notte nel parcheggio: muore 25ennePavia, 19 aprile 2026 – Accoltellato di notte nel parcheggio, è morto in ospedale. Leggi anche: Scoppia una rissa tra due gruppi in un parcheggio a Pavia e viene accoltellato: 25enne muore in ospedale Contenuti e approfondimenti Temi più discussi: Investito sulle strisce in via Damiano Chiesa a Pavia; Scout a Pavia, mostra e laboratori per il centenario del movimento; Schianto sulla statale a Copiano, 6 feriti. Coinvolti anche dei bambini; Schianto frontale a Cura Carpignano, tre feriti lievi. Strada chiusa per oltre un’ora. Pavia, 25enne accoltellato a morte in un parcheggioIl ragazzo è deceduto in ospedale. L'aggressione da parte di un gruppetto, forse una lite per futili motivi ... adnkronos.com Scoppia una rissa tra due gruppi in un parcheggio a Pavia e viene accoltellato: 25enne muore in ospedaleUn 25enne è morto in ospedale a Pavia per una coltellata al collo. Il ragazzo sarebbe rimasto coinvolto in una rissa scoppiata in un parcheggio vicino al centro cittadino. fanpage.it Sangue e morte a Pavia: un ragazzo di 25 anni è deceduto al Policlinico San Matteo dopo essere stato accoltellato questa notte nel parcheggio dell'area Cattaneo, nelle vicinanze del centro storico. L'omicidio, sul quale sta indagando la polizia, è avvenuto ver - facebook.com facebook Ragazzo di 25 anni ucciso in un parcheggio a Pavia. Accoltellato mentre stava recuperando l'auto. Il decesso in ospedale #ANSA x.com