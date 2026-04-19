Pavia rissa dopo serata in un locale | 25enne muore accoltellato in un parcheggio

A Pavia, nelle prime ore del mattino, due gruppi di giovani si sono scontrati in un parcheggio a seguito di una lite avvenuta poco prima, intorno alle 3:30. Durante l’alterco, un 25enne è stato accoltellato e le sue condizioni si sono rivelate gravi. Non sono ancora chiare le dinamiche dell’incidente, né le ragioni che hanno portato allo scontro, ma la vittima è deceduta poco dopo. La polizia sta indagando sull’accaduto.

Verso le 3:30 di notte si è verificata una discussione tra due gruppi di ragazzi, sfociata presumibilmente in una aggressione. Un 25enne è morto a causa delle ferite riportare, probabilmente procurate da un coltello E’ notte fonda a Pavia quando un gruppo di amici si dirige in un parcheggio per recuperare la macchina di uno di loro. Ma è nell’area di Cattaneo, nel centro storico, che la tragedia ha macchiato di sangue la città: un25enne è stato accoltellato proprio in quel parcheggio. E purtroppo, per il ragazzo non c’è stato nulla da fareed è deceduto in ospedale. Secondo le prime ricostruzioni, il giovane era originario della Sicilia e si era trasferito a Pavia da diversi anni, lavorando a Stradella.🔗 Leggi su Ildifforme.it © Ildifforme.it - Pavia, rissa dopo serata in un locale: 25enne muore accoltellato in un parcheggio Notizie correlate Leggi anche: Scoppia una rissa tra due gruppi in un parcheggio a Pavia e viene accoltellato: 25enne muore in ospedale Omicidio in un parcheggio a Pavia, 25enne ucciso a coltellate in una lite dopo la serata in un localeOmicidio nella notte a Pavia: un ragazzo di 25 anni è stato ucciso a coltellate al culmine di una lite scoppiata in un parcheggio a pochi passi dal... Contenuti utili per approfondire Si parla di: Omicidio nel Varesotto, ucciso un uomo di 30 anni per un debito di poche centinaia di euro. Rissa in un parcheggio a Pavia, 25enne accoltellato muore in ospedalePAVIA (ITALPRESS) – Un 25enne è stato accoltellato in un parcheggio ed è morto all’ospedale San Matteo, a Pavia. Il giovane, originario della Sicilia ma residente da anni nel comune lombardo, è stato ... italpress.com Scoppia una rissa tra due gruppi in un parcheggio a Pavia e viene accoltellato: 25enne muore in ospedaleUn 25enne è morto in ospedale a Pavia per una coltellata al collo. Il ragazzo sarebbe rimasto coinvolto in una rissa scoppiata in un parcheggio vicino al centro cittadino. fanpage.it