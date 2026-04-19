A Pavia, nel piazzale Europa, si è svolto un incontro tra la comunità sinta e i cittadini. L'evento è stato caratterizzato da musica e dialogo aperto, con l’obiettivo di favorire la conoscenza reciproca. La comunità sinta ha deciso di condividere momenti della propria cultura, invitando la popolazione locale a partecipare e a scoprire aspetti della propria identità.

A Pavia, la comunità sinta di piazzale Europa ha aperto le proprie porte alla cittadinanza per un incontro basato sulla condivisione e sul dialogo diretto. L’evento, conclusosi ieri con una celebrazione collettiva, ha segnato il termine della terza settimana dedicata alla promozione della cultura romanì e alla lotta contro l’antiziganismo, trasformando l’insediamento in uno spazio di confronto musicale e sociale. Dialogo tra culture e radici locali a Piazzale Europa. L’iniziativa è nata con l’obiettivo di abbattere i pregiudizi attraverso un gesto semplice: offrire un caffè ai residenti della città per favorire la conoscenza reciproca. La zona interessata dall’incontro è quella dell’insediamento che non sarà coinvolta nel prossimo trasferimento previsto presso la zona di Pavia Est.🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Pavia, il campo sinto sfida i pregiudizi: musica e dialogo aperto

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