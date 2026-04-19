I sinti aprono il loro campo A Pavia una festa per andare oltre i pregiudizi | La conoscenza è alla base di tutto

A Pavia, nel piazzale Europa, i sinti hanno deciso di aprire il loro campo al pubblico, invitando i residenti a conoscere da vicino la loro realtà. L’iniziativa è stata accompagnata da una festa, con l’obiettivo di superare i pregiudizi e favorire un dialogo diretto. Un invito che ha portato le persone a entrare nel campo e a scambiare qualche parola con chi ci vive, promuovendo così un incontro tra culture diverse.

Pavia, 19 aprile 2026 – “Vieni a prendere un caffè per conoscerci ”. Dopo tante parole e prese di posizioni, i sinti hanno aperto le porte del campo di piazzale Europa per far vedere ai pavesi come vivono. L’occasione è stata la terza Settimana per la promozione della cultura romanì e per il contrasto dell’antiziganismo che si è chiusa ieri con una festa. Un momento di musica e di scambio, svolto nella zona dell’insediamento non interessato dal prossimo trasferimento a Pavia Est. “Abbiamo deciso di aprirci alla cittadinanza nel rispetto delle divisioni – ha detto Giorgio Bezzecchi, mediatore culturale che ha tradotto in lingua romanì Khorakhanè di Fabrizio De Andrè –.🔗 Leggi su Ilgiorno.it © Ilgiorno.it - I sinti aprono il loro campo. A Pavia una festa per andare oltre i pregiudizi: “La conoscenza è alla base di tutto” Notizie correlate Pavia: via libera al campo Sinti, 600mila euro e scontroIl Comune di Pavia ha dato il via alla progettazione tecnica per l’insediamento della comunità Sinti nella zona artigianale a est della città,... Campo sinti, via libera ai lavori. Residenti nel quartiere contrari: "Pronti ad andare in tribunale"Il primo passo verso la realizzazione del campo Sinti nella zona artigianale di Pavia Est è stato compiuto. Una raccolta di contenuti Si parla di: I sinti aprono il loro campo. A Pavia una festa per andare oltre i pregiudizi: La conoscenza è alla base di tutto. Caso campo sinti i cittadini in aula: «Dovete ripensarci è la cosa sbagliata»Residenti e attività produttive di Pavia Est ieri, in un Consiglio comunale aperto, dai toni accesi, sollecitato dalla minoranza, tornano a chiedere all’amministrazione comunale di rivedere la ... laprovinciapavese.gelocal.it Il trasloco del campo sinti: Perché proprio qui?Il Waterfront, che trascina lo spostamento del campo nord dei sinti, al centro di un secondo Consiglio comunale aperto, richiesto dalla minoranza. Ci apprestiamo a spendere 7,5 milioni per una ... ilgiorno.it