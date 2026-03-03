Atti osceni davanti alla scuola a Bagnoli | arrestato 51enne

Nel pomeriggio di ieri, davanti all’istituto comprensivo Madonna Assunta di via Pozzuoli a Bagnoli, un uomo di 51 anni è stato arrestato con l’accusa di aver commesso atti osceni in luogo pubblico. La polizia è intervenuta per fermare l’uomo, che è stato poi portato via dalle forze dell’ordine. L’episodio ha causato una notevole tensione tra i presenti.

Momenti di forte tensione nel pomeriggio di ieri, lunedì 2 marzo, davanti all’istituto comprensivo Madonna Assunta di via Pozzuoli, nel quartiere Bagnoli, dove un uomo di 51 anni è stato arrestato con l’accusa di atti osceni in luogo pubblico. L’intervento è scattato durante l’orario di uscita degli alunni, quando il 51enne avrebbe iniziato ad abbassarsi i pantaloni davanti all’ingresso della scuola, sotto gli occhi di genitori e bambini. I Carabinieri del Nucleo Radiomobile di Napoli sono intervenuti rapidamente, bloccando l’uomo sul posto. Il 51enne, già noto alle forze dell’ordine per precedenti specifici, è stato arrestato e trasferito in carcere a disposizione dell’autorità giudiziaria. 🔗 Leggi su Teleclubitalia.it

