Pavia accoltellato nella notte | muore 25enne Gli amici avevano provato a medicarlo a casa prima di chiamare il 118

Da ilfattoquotidiano.it 19 apr 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Nella notte a Pavia, un giovane di 25 anni è stato ferito con una coltellata al collo durante una rissa avvenuta in un locale. Dopo l'aggressione, gli amici hanno tentato di medicarlo a casa prima di chiamare il 118. Nonostante i tentativi di soccorso, il giovane è deceduto poco dopo. La polizia sta indagando sull’accaduto e ha ascoltato alcuni testimoni presenti durante l’evento.

La serata in un locale, poi la rissa con un gruppo di persone. E la coltellata al collo. Così ha perso la vita un 25enne a Pavia, aggredito intorno alle 3.30 di domenica 19 aprile nel parcheggio dell’area Cattaneo, vicino al centro storico. Il ragazzo, originario della Sicilia, si era trasferito nella città lombarda da diversi anni e lavorava a Stradella. Secondo i primi accertamenti della polizia, aveva raggiunto il piazzale insieme a due amici per recuperare l’auto. Lì lo scontro con un altro gruppo di persone. Per ragioni ancora da chiarire, i due amici – uno dei quali ferito all’addome – lo hanno portato a casa e hanno cercato di medicarlo.🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

pavia accoltellato nella notte muore 25enne gli amici avevano provato a medicarlo a casa prima di chiamare il 118
© Ilfattoquotidiano.it - Pavia, accoltellato nella notte: muore 25enne. Gli amici avevano provato a medicarlo a casa prima di chiamare il 118

Notizie correlate

Accoltellato in un parcheggio a Pavia, muore 25enne: gli amici lo avevano portato a casa pensando non fosse gravePAVIA - Sangue e morte a Pavia: un ragazzo di 25 anni è morto al Policlinico San Matteo dopo essere stato accoltellato questa notte nel parcheggio...

Pavia, accoltellato al collo alle 3 di notte nel parcheggio: muore 25ennePavia, 19 aprile 2026 – Accoltellato di notte nel parcheggio, è morto in ospedale.

Tutti gli aggiornamenti

Si parla di: Pavia: accoltella il suo cane e scappa in strada ferito, 43enne finisce in ospedale.

pavia accoltellato nella nottePavia, 25enne di origini siciliane ucciso nella notte: indaga la poliziaPAVIA (MILANO) – Un ragazzo di 25 anni è morto al Policlinico San Matteo di Pavia dopo essere stato accoltellato questa notte nel parcheggio dell’area Cattaneo, nelle vicinanze del centro storico. Il ... livesicilia.it

pavia accoltellato nella notteAccoltellato nella notte a Pavia, muore un 25enneAggressione in un parcheggio vicino al centro, il giovane ferito durante una lite tra gruppi. Indaga la polizia ... gazzettadelsud.it

Digita qui per trovare notizie e video aggiornati.