Nella notte a Pavia, un giovane di 25 anni è stato ferito con una coltellata al collo durante una rissa avvenuta in un locale. Dopo l'aggressione, gli amici hanno tentato di medicarlo a casa prima di chiamare il 118. Nonostante i tentativi di soccorso, il giovane è deceduto poco dopo. La polizia sta indagando sull’accaduto e ha ascoltato alcuni testimoni presenti durante l’evento.

La serata in un locale, poi la rissa con un gruppo di persone. E la coltellata al collo. Così ha perso la vita un 25enne a Pavia, aggredito intorno alle 3.30 di domenica 19 aprile nel parcheggio dell’area Cattaneo, vicino al centro storico. Il ragazzo, originario della Sicilia, si era trasferito nella città lombarda da diversi anni e lavorava a Stradella. Secondo i primi accertamenti della polizia, aveva raggiunto il piazzale insieme a due amici per recuperare l’auto. Lì lo scontro con un altro gruppo di persone. Per ragioni ancora da chiarire, i due amici – uno dei quali ferito all’addome – lo hanno portato a casa e hanno cercato di medicarlo.🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

© Ilfattoquotidiano.it - Pavia, accoltellato nella notte: muore 25enne. Gli amici avevano provato a medicarlo a casa prima di chiamare il 118

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